Белград, 7 марта, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Правительство Сербии одобрило строительство участка газопровода «Турецкий поток» от Болгарии до Венгрии через свою территорию. Об этом 7 марта сообщил журналистам министр горного дела и энергетики республики Александр Антич.

Turkstream.info Газопровод «Турецкий поток»

Согласно решению Агентства энергетики Сербии (AERS), приступить к строительству планируется уже в апреле, уточнил министр.

7 марта в Белграде проходит заседание российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в котором председательствуют вице-премьер России Юрий Борисов и первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

В ходе заседания было заявлено, что протяжённость сербского участка «Турецкого потока» составит 403 километра. Предполагается, что газопровод соединится с болгарским участком в Заечаре и протянется до Хоргоса на сербско-венгерской границе.

Юрий Борисов на заседании сообщил, что получил заверения от президента Сербии Александра Вучича в том, что Белград предпринял все необходимые шаги для реализации проекта. Сербский лидер также проинформировал его, что «после бесед со своими коллегами, премьер-министром Болгарии и президентом Венгрии, на 100% уверен, что они также заинтересованы в проекте».

Напомним, в январе президент России Владимир Путин во время визита в Белград сообщил, что Москва готова вложить $1,4 млрд в продление газопровода «Турецкий поток» через Сербию в другие европейские страны. Было заявлено, что указанная сумма включает затраты на развитие инфраструктуры, в том числе транзитной инфраструктуры на территории Сербии.

Запустить газопровод, по второй нитке которого газ пойдёт в Южную и Юго-Восточную Европу, планируется до конца 2019 года.

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