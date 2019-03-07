Москва, 7 марта, 2019, 17:49 — ИА Регнум. Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» и корабли возглавляемого им отряда миновали пролив Па-де-Кале, самый узкий район пролива Ла-Манш, сообщил 7 марта журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

Mil.ru Корабль Адмирал Горшков

Он уточнил, что отряд Северного флота прошел Па-де-Кале в кильватерном строю, который замыкал спасательный буксир «Николай Чикер». Проходя пролив, российские экипажи отработали совместное маневрирование в районе интенсивного судоходства.

После прохождения пролива Ла-Манш отряд Северного флота выйдет в Атлантический океан.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», многофункционального судна материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательного буксира «Николай Чикер» выполняет задачи дальнего похода в различные районы Мирового океана.

Напомним, фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» является одним из самых современных кораблей ВМФ России и несёт на борту крылатые ракеты «Калибр».