Москва, 7 марта, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Те, кто выдвинулся кандидатами в президенты Украины, надеются обрести какие-то преференции для себя лично, если им удастся оказаться у власти, считает политолог Иван Коновалов. Об этом он заявил 7 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Если посмотреть на тех, кто представлен, то о демократии говорить бессмысленно, — сказал политолог. — Если говорить о том, кто победит, то очевидно, что это кандидат Пётр Порошенко, потому что он использует весь свой административный ресурс. Никакого пути к свободе и демократии тут нет. Отсутствие пути абсолютное. Это набор неких людей, которые пытаются добиться каждый сам по себе преференций, попав к власти. Какого-то конкретного предложения, что Украина пойдёт так или иначе, нет. И не может быть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты исследования, проведённого социологической группой «Рейтинг» с 19 по 28 февраля, показали, что за последние 12 месяцев 60% жителей Украины почувствовали ухудшение жизни, ещё 21% вообще не почувствовал никаких изменений.

Среди тех, кто будет участвовать в выборах, 25,1% намерены голосовать за Владимира Зеленского, на второй позиции действующий президент Украины Пётр Порошенко — 16,6%, и на третьей — депутат Верховной рады Юлия Тимошенко с 16,2% голосами поддержки.