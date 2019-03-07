Украина, 23 января, 2008, 17:48 — ИА Регнум. Министр угольной промышленности Украины Виктор Полтавец пока не знает, в чем причина сегодняшней аварии на шахте "Воскресенская", в результате которой пострадало 4 человека. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Донецке, об этом министр заявил сегодня, 23 января, во время визита в регион.

"Это частная шахтенка, и она принадлежит не министерству угольной промышленности. Но мы будем расследовать происшествие. Там непонятное что-то - то ли взрыв, то ли вспышка, но, на мой взгляд, для этого в шахте той слишком мало метана. Я предполагаю, что было обычное нарушение ТБ при проведении сварочных работ. Но могу и ошибаться", - заявил Виктор Полтавец.

Напомним, на шахте "Воскресенская" (ООО "Угольинвест") в г. Снежное Донецкой области Украины сегодня, 23 января, в 6:46 утра по местному времени произошел взрыв, пострадали четверо горняков. Во время взрыва в шахте находился 41 человек, из них четверо - на аварийном участке.