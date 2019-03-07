Москва, 7 марта, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 7 марта посетил гастрономический рынок, который был недавно открыт на месте бывшего Миусского трамвайного депо в Центральном административном округе столицы. По мнению главы города, такие объекты должны стать новым брендом Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин пообщался с посетителями рынка

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин осматривает гастрономический рынок «Депо»

Дарья Антонова ИА REGNUM Гастрономический рынок «Депо» открыт на месте бывшего Миусского трамвайного депо

«Раньше объект находился в аварийном состоянии. Было принято решение передать его инвестору, который провел реставрацию здания. Город, со своей стороны, благоустроил прилегающие улицы. Создание здесь гастрономического рынка, крупнейшего в Европе, — важное событие», — отметил Собянин.

Осмотрев объект, мэр Москвы пришел к выводу, что столичные рынки переживают второе рождение, но меняют свой формат. Если раньше посещение таких объектов сводилось только к покупке продуктов, то сейчас отреставрированное помещение несет в себе в том числе культурно-развлекательную составляющую. Раньше рынки, напомнил Собянин, работали с нарушением санитарных норм и продавали некачественные продукты, а сейчас ситуация изменилась в корне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Рыночная торговля переживает в Москве второе рождение. Всё больше рынков перестают быть просто местами для покупок и превращаются в новое городское явление — комфортное пространство для общения и проведения культурных мероприятий. В современном формате работают уже девять рынков Москвы, включая крупнейший в Европе гастрономический квартал «Депо», недавно открытый на Лесной улице. К ним можно добавить и круглогодичные ярмарки, которые мы открываем в жилых районах. То есть современные рынки и ярмарки — это не какой-то единичный эксклюзив, а постоянно растущая сеть, доступная для каждого москвича и популярная среди туристов. Эти рынки становятся новым брендом Москвы», — рассказал мэр российской столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гастрономический рынок «Депо»

Дарья Антонова ИА REGNUM Гастрономический рынок «Депо»

Дарья Антонова ИА REGNUM Гастрономический рынок «Депо»

Отметим, что здание бывшего Миусского трамвайного парка занимает целый квартал между Лесной, 1-й и 2-й Миусскими улицами и Миусским переулком. В 2016 году объект был признан объектом культурного наследия.