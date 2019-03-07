Собянин объявил о «втором рождении» московских рынков
Москва, 7 марта, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 7 марта посетил гастрономический рынок, который был недавно открыт на месте бывшего Миусского трамвайного депо в Центральном административном округе столицы. По мнению главы города, такие объекты должны стать новым брендом Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Раньше объект находился в аварийном состоянии. Было принято решение передать его инвестору, который провел реставрацию здания. Город, со своей стороны, благоустроил прилегающие улицы. Создание здесь гастрономического рынка, крупнейшего в Европе, — важное событие», — отметил Собянин.
Осмотрев объект, мэр Москвы пришел к выводу, что столичные рынки переживают второе рождение, но меняют свой формат. Если раньше посещение таких объектов сводилось только к покупке продуктов, то сейчас отреставрированное помещение несет в себе в том числе культурно-развлекательную составляющую. Раньше рынки, напомнил Собянин, работали с нарушением санитарных норм и продавали некачественные продукты, а сейчас ситуация изменилась в корне.
«Рыночная торговля переживает в Москве второе рождение. Всё больше рынков перестают быть просто местами для покупок и превращаются в новое городское явление — комфортное пространство для общения и проведения культурных мероприятий. В современном формате работают уже девять рынков Москвы, включая крупнейший в Европе гастрономический квартал «Депо», недавно открытый на Лесной улице. К ним можно добавить и круглогодичные ярмарки, которые мы открываем в жилых районах. То есть современные рынки и ярмарки — это не какой-то единичный эксклюзив, а постоянно растущая сеть, доступная для каждого москвича и популярная среди туристов. Эти рынки становятся новым брендом Москвы», — рассказал мэр российской столицы.
Отметим, что здание бывшего Миусского трамвайного парка занимает целый квартал между Лесной, 1-й и 2-й Миусскими улицами и Миусским переулком. В 2016 году объект был признан объектом культурного наследия.