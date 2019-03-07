Санкт-Петербург, 7 марта, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Метростроевцы Петербурга накануне праздничного дня 8 марта так и не получили зарплату за декабрь 2018 года, январь и февраль 2019 года. Об этом они сообщают в социальных сетях. Об отсутствии выплат говорят работники СМУ-9, СМУ-10, СМУ-11, СМУ-13, СМУ-15, СМУ-17 — подрядчиков ОАО «Метрострой».

Metrostroy-spb.ru «Метрострой»

По словам одного из сотрудников, ожидающих зарплату, Сергея Курочкина, он лично побывал в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу на Большой Морской улице, где ему объявили, что СМУ-11 может не рассчитывать на поступление денег до 12 марта, так как ответственный сотрудник, который занимается КТС (решения комиссии по трудовым спорам, — прим.ред.) этого предприятия, ушел в отпуск с 4 по 11 марта.

«Кроме него, заниматься нашими КТС никто не будет», — сообщил Курочкин. В УФССП по Санкт-Петербургу корреспонденту ИА REGNUM не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.

«Сколько можно лапшу нам вешать, один на другого валят, а мы этим гадам верим и работаем свою работу, строим бесплатно», — негодуют рабочие.

Напомним, ранее Смольный обвинял «Метрострой» в том, что компания грубо не исполняет условия госконтрактов, не имеет средств для закупки оборудования и материалов, необходимых для завершения строительства начатых объектов. «Метрострой» же утверждает, что это чиновники Смольного совершенно некомпетентны, так как заказчик «сделал всё для того, чтобы завести ситуацию в тупик». Кроме того, «Метрострой» утверждает, что Смольный и ранее неоднократно пытался с помощью претензий и судебных исков переложить ответственность за срывы сроков строительства метрополитена на генподрядчика.

Читайте также: В Петербурге заявили о «тотальном кризисе» в строительстве метро

Несколько сотрудников СМУ ссылаются на слова генерального директора ОАО «Метрострой» Николая Александрова, который якобы обещал выплатить все долги по зарплате «до 8 марта». В самой компании сообщили, что ждут денежных переводов от заказчика, подчиненной Смольному «Дирекции транспортного строительства», по госконтрактам на сумму в 260 млн рублей.

На днях рабочие СМУ-13 подготовили письмо и отнесли его в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и в канцелярию Смольного. В КРТИ они попытались передать послание главе ведомства Сергею Харлашкину, но пройти дальше КПП не смогли, пришлось вручить документ одному из подчиненных Харлашкина. Письмо подписали более 80 человек, включая руководство СМУ.

Там сообщается, что в трудовом коллективе «сложилась крайне накаленная ситуация с погашением задолженности по заработной плате» за декабрь и январь, и «социальную напряженность сдерживать уже не хватает сил».

«Но заказчик будто не замечает проблемы и всячески отстраняется от ее решения. Все денежные средства, полученные за выполненные работы СМУ-13, поступающие в ОАО «Метрострой», списываются по иным долгам ОАО «Метрострой», не доходя до нас», — говорится в письме. Коллектив также указывает, что 4 марта «Метрострой» переуступил права требования по госконтракту СМУ-13, так что именно СМУ теперь требует выплату задолженности напрямую от Смольного до 8 марта.

«В вашей компетенции сейчас решить данный вопрос быстро, не дожидаясь, когда возмущенные массы нашего коллектива пойдут с требованиями в КРТИ и обратятся в прокуратуру, в Трудовую инспекцию и СМИ, и обратятся уже не в ваш адрес, а с исками в суды», — пишут рабочие. Аналогичное послание они направили на имя врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Метростроевцы активно отслеживают любые сообщения о действиях генподрядчика, в частности, они обратили внимание на информацию о том, что Николай Александров посетил Федеральную службу по труду и занятости в Москве и доложил о ситуации с зарплатами.

«Вы лучше расскажите, когда деньги посетят карманы рабочих!», «Метрострой», чего молчите? Где же обещанное слово «к 8 марта выдать остатки за декабрь», «Вам не стыдно, что столько женщин останутся без праздника?» — отреагировали строители подземки.

Заметим, по данным Федеральной службы по труду и занятости, долги по зарплате в дочерних компаниях «Метростроя» составляют около 250 млн рублей. Помимо шести упомянутых СМУ, зарплаты ждут в «Управлении-20 Метрострой» и в «Тоннельном отряде — 3».

«Александров Н. В. сказал, что все подразделения «Метростроя» и сам «Метрострой» деньги за январь получат одновременно, а получилось, что «Метрострой» в четверг уже аванс за январь получил, а те, кто строили метро, ещё и за декабрь зарплату не получили. И как ему верить?» — недоумевает Александр Карпов. Он сотрудничал со СМУ-11, пока всех рабочих не уволили. Карпов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что пока не получил ни копейки.

«Мы не трудимся. И долг ещё со СМУ-11 за декабрь не погашен, и так далее: январь и аванс за февраль. Нет никаких выплат», — заявил он. По словам рабочих, те, кто и получил какие-либо выплаты, увидели лишь 40−60% от декабрьской зарплаты. На данный момент они планируют очередной народный сход у Смольного.

Читайте ранее в этом сюжете: Метростроевцы Петербурга вновь пришли к Смольному за зарплатой

Заметим, 21 февраля служба судебных приставов начала обработку первой партии КТС, по которым начали переводить зарплату за декабрь сотрудникам подрядных организаций «Метростроя». Тогда 23 млн руб отправились в СМУ-15 и СМУ-13, остальные ждут до сих пор. ОАО «Метрострой» удалось добиться мирового соглашения с Федеральной налоговой службой, общая сумма претензий налоговиков составляет почти 1 млрд рублей. Компания сможет выплатить их в рассрочку.

Напомним, в конце декабря 2018 года из-за невыплаты зарплаты подрядчики на Лахтинско-Правобережной линии объявили голодовку. В акции участвовали 30 человек, которые отказались выйти из шахты после завершения рабочего дня. С бастующими в тоннеле 26 декабря встречался вице-губернатор Николай Бондаренко. Затем он провел выездное совещание на объекте с руководством «Метростроя». После этого работы возобновили.

Новая забастовка произошла в ночь на 8 февраля 2019 года. Бастовали около 20 работников ночной смены «Управления-15 Метрострой», которое возводит станцию метро «Театральная» у Мариинского театра. К шести часам утра к рабочим приехал гендиректор «Управления-15 Метрострой» и пообещал, что долги 600 сотрудникам выплатят до 12 февраля. Но этого не произошло.