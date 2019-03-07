ВВС США модернизируют бомбардировщик B-52 Stratofortress
Вашингтон, 7 марта, 2019, 17:39 — ИА Регнум. По информации военного ресурса Task and Purpose, ВВС США проводят модернизацию тяжелых бомбардировщиков дальнего радиуса действия B-52 Stratofortress для увеличения их ударных возможностей обычным оружием. Речь идет об испытаниях роторной пусковой установки для обычных боеприпасов (Conventional Rotary Launchers). В данную установку, которая находится внутри бомбового отсека, помещаются управляемые бомбы и другие управляемые боеприпасы.
До модернизации за один заход эта установка позволяла сбросить только четыре боеприпаса. Теперь, после завершения модернизации, бомбардировщик может сбросить за один заход сразу восемь боеприпасов из внутреннего отсека. С учетом наличия на внешних узлах подвески под крыльями еще двенадцати боеприпасов самолет сможет одновременно нанести по целям удар двадцатью обычными боеприпасами.
Ожидается, что ВВС США обновят все B-52 после завершения испытаний.
Бомбардировщик B-52 Stratofortress («Стратосферная крепость») находится на вооружении ВВС США еще с 1955 года, до сих пор является основой американской стратегической авиации. В последнее время также применялся в ходе военной операции международной коалиции во главе с США по борьбе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.