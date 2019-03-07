Вашингтон, 7 марта, 2019, 17:39 — ИА Регнум. По информации военного ресурса Task and Purpose, ВВС США проводят модернизацию тяжелых бомбардировщиков дальнего радиуса действия B-52 Stratofortress для увеличения их ударных возможностей обычным оружием. Речь идет об испытаниях роторной пусковой установки для обычных боеприпасов (Conventional Rotary Launchers). В данную установку, которая находится внутри бомбового отсека, помещаются управляемые бомбы и другие управляемые боеприпасы.

(сс) Pete Sheffield B-52 Stratofortress

До модернизации за один заход эта установка позволяла сбросить только четыре боеприпаса. Теперь, после завершения модернизации, бомбардировщик может сбросить за один заход сразу восемь боеприпасов из внутреннего отсека. С учетом наличия на внешних узлах подвески под крыльями еще двенадцати боеприпасов самолет сможет одновременно нанести по целям удар двадцатью обычными боеприпасами.

Ожидается, что ВВС США обновят все B-52 после завершения испытаний.

Бомбардировщик B-52 Stratofortress («Стратосферная крепость») находится на вооружении ВВС США еще с 1955 года, до сих пор является основой американской стратегической авиации. В последнее время также применялся в ходе военной операции международной коалиции во главе с США по борьбе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.