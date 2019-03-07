В Петербурге вновь запретили выход на лед водоемов
Санкт-Петербург, 7 марта, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Жителям и гостям Петербурга с 7 марта до 15 апреля 2019 года официально запрещен выход на лед водных объектов. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.
Напомним, что предыдущий запрет выхода на лед действовал с 26 ноября 2018 года по 15 января 2019 года.
Как отмечают в смольнинском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, нахождение на льду в запретный период связано со смертельным риском для взрослых и детей, поскольку уже начинается медленное разрушение ледового покрова на водных объектах Санкт-Петербурга, что, в сочетании с весенними ветрами, представляет большую опасность для жизни людей, выходящих на лед.
Нарушение запрета влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 5000 рублей.
Выезд на лед на транспортных средствах в запрещенный период может быть наказан штрафом в размере от о 1500 до 5000 рублей.
Если же на льду в период запрета организуют культурно-массовые и спортивные мероприятия, на юридических лиц будет наложен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, в прошлую зиму в запрещенный период в Петербурге на водоёмах погибли семь человек. В этом сезоне также были зафиксированы смертельные случаи.