Санкт-Петербург, 7 марта, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Жителям и гостям Петербурга с 7 марта до 15 апреля 2019 года официально запрещен выход на лед водных объектов. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Человек переходит Неву

Напомним, что предыдущий запрет выхода на лед действовал с 26 ноября 2018 года по 15 января 2019 года.

Как отмечают в смольнинском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, нахождение на льду в запретный период связано со смертельным риском для взрослых и детей, поскольку уже начинается медленное разрушение ледового покрова на водных объектах Санкт-Петербурга, что, в сочетании с весенними ветрами, представляет большую опасность для жизни людей, выходящих на лед.

Нарушение запрета влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 5000 рублей.

Выезд на лед на транспортных средствах в запрещенный период может быть наказан штрафом в размере от о 1500 до 5000 рублей.

Если же на льду в период запрета организуют культурно-массовые и спортивные мероприятия, на юридических лиц будет наложен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, в прошлую зиму в запрещенный период в Петербурге на водоёмах погибли семь человек. В этом сезоне также были зафиксированы смертельные случаи.