Москва, 7 марта, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ и холдинг «Вертолеты России» завершили процесс согласования цен на серийные поставки ударных вертолетов Ми-28НМ, заявил 7 марта журналистам заместитель министра обороны РФ АлексейКриворучко.

(сс) Alan Wilson Ми-28Н

По словам Алексея Криворучко, готовится большой контракт о поставках ударных вертолётов типа Ка-52 и Ми-28. Первая партия будет состоять из шести или 18 вертолётов Ми-28НМ.

Как сообщало ИА REGNUM, ударный вертолёт Ми-28НМ предназначен для уничтожения живой силы, укреплений и бронетехники, низколетящих воздушных объектов, ведения воздушной разведки и корректировки воздушных ударов авиации.

Вертолёт оснащен дублированной системой управления, позволяющей ему сохранять боеспособность даже в случае ранения одного из двух членов экипажа.