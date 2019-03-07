Москва, 7 марта, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании 7 марта одобрила строительство второй канатной дороги в столице. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канатная дорога

Новая канатная транспортная система общего пользования пройдёт от станции метро «Сходненская» до станции «Речной вокзал» и, таким образом, соединит разделённые Химкинским водохранилищем районы Левобережный, Северное и Южное Тушино.

Протяжённость канатной дороги составит 2,3 километра. От станций метрополитена к станциям фуникулёра будут проведены наземные пешеходные галереи.

Предполагается, что пассажиропоток на канатной дороге составит до 19 тысяч человек в сутки, что позволит частично разгрузить северные участки Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро и сократить пассажирам время в пути в 5−6 раз.

Сообщается, что инвесторами проекта намерены стать международная строительная компания BPS International (Германия, Австрия) и австрийско-швейцарская Doppelmayr Seilbahnen GmbH. Москва предоставит земельные участки для строительства по концессионному соглашению сроком на 25 лет. Общий объём инвестиций в проект должен составить не менее 3,16 млрд рублей.

Напомним, первая канатная дорога была открыта в Москве в ноябре 2018 года. Она протянулась от смотровой площадки на Воробьёвых горах до «Лужников».

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