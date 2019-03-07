Власти Москвы одобрили строительство второй канатной дороги
Москва, 7 марта, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании 7 марта одобрила строительство второй канатной дороги в столице. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Новая канатная транспортная система общего пользования пройдёт от станции метро «Сходненская» до станции «Речной вокзал» и, таким образом, соединит разделённые Химкинским водохранилищем районы Левобережный, Северное и Южное Тушино.
Протяжённость канатной дороги составит 2,3 километра. От станций метрополитена к станциям фуникулёра будут проведены наземные пешеходные галереи.
Предполагается, что пассажиропоток на канатной дороге составит до 19 тысяч человек в сутки, что позволит частично разгрузить северные участки Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро и сократить пассажирам время в пути в 5−6 раз.
Сообщается, что инвесторами проекта намерены стать международная строительная компания BPS International (Германия, Австрия) и австрийско-швейцарская Doppelmayr Seilbahnen GmbH. Москва предоставит земельные участки для строительства по концессионному соглашению сроком на 25 лет. Общий объём инвестиций в проект должен составить не менее 3,16 млрд рублей.
Напомним, первая канатная дорога была открыта в Москве в ноябре 2018 года. Она протянулась от смотровой площадки на Воробьёвых горах до «Лужников».
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