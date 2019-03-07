Москва, 7 марта, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что женщины в России всё активнее заявляют свои права на новые компетенции и профессии. Об этом глава государства заявил сегодня, 7 марта, в ходе визита в 1-й оперативный полк полиции ГУМВД по Москве, где треть личного состава — женщины.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Полиция

По словам Путина, в современной России девушки всё активнее заявляют свои права на новые компетенции и профессии. Так, например, среди работающих сегодня в структурах Министерства внутренних дел 26% сотрудников — представительницы прекрасного пола.

«У нас всё больше и больше женщин работает в правоохранительных органах, в силовых структурах. В МВД в целом у нас 26% женщин. Девушки всё активнее заявляют свои права на новые компетенции, профессии», — сказал президент России.

В ходе визита Путин поздравил всех девушек-военнослужащих с наступающим праздником — Международным женским днем, который отмечается во всём мире 8 марта.