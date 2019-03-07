Москва, 7 марта, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Концепцию проекта нового зала пленарных заседаний Госдумы представил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта.

ИА REGNUM Проект нового зала пленарных заседаний Госдумы

Планируется, что зал будет выполнен в классическом стиле. Потолок будет поднят на шесть метров, его центр предполагается из стекла, таким образом, в зал будет попадать солнечный свет.

Также, по словам Володина, в зале будет установлена система, позволяющая идентифицировать народного избранника по биометрическим данным, в частности, по лицу.

Ожидается, что ремонт пройдет в течение года — года и четырех месяцев. В это время заседать депутаты намерены в Колонном зале Дома союзов.