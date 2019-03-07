Чебоксары, 7 марта, 2019, 16:56 — ИА Регнум. В Чувашии две трети пенсионеров — женщины. И с возрастом доля женщин, получающих пенсию, увеличивается. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского отделения Пенсионного фонда России, представив «женскую» статистику накануне 8 марта.

Василий Максимов. Все в прошлом. 1889

По данным ведомства, среди 374 тысяч пенсионеров Чувашии две трети составляют представительницы прекрасного пола — их насчитывается 248 тысяч. С возрастом доля женщин, получающих пенсию, увеличивается. Из 44,3 тыс. пенсионеров старше 80 лет доля женщин составляет 77%, или более 34 тысяч. Всего в Чувашии проживает 61 пенсионер, перешагнувший вековой рубеж, из них 57 (или 94%) — это женщины.

Представительницы прекрасного пола традиционно составляют большинство среди вышедших на пенсию медицинских работников (90%) и педагогов (85%). Среди пенсионеров, досрочно получивших право на пенсию в связи с работой во вредных условиях труда и в районах Крайнего Севера половина, — женщины.

Досрочный выход на пенсию предусмотрен и для многодетных матерей, родивших и воспитавших 5 и более детей. Таких в Чувашии — 12,8 тысячи.

В Чувашии 19 женщин серебряного возраста названы весенним именем Марта, из них 11 действительно родились в марте. В Международный женский день 8 марта отпразднуют свой день рождения две получательницы пенсии — это Марты, проживающие в Новочебоксарске и Чебоксарах, обе они вышли на пенсию досрочно. Ещё один любопытный факт — жительница Новочебоксарска по имени Марта отмечает свой день рождения 23 февраля.