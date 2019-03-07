Рим, 7 марта, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Италия занимает шестое место в рейтинге европейских стран с минимальным уровнем инфляции, сообщает Termometro Politico в четверг, 7 марта.

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По итогам 2018 года инфляция в Италии составила 0,9%. Ниже показатели только в Греции (0,5%), Португалии и Хорватии (0,6%), Польше (0,7%) и Ирландии (0,8%).

Самая высокая в Европе инфляция зафиксирована в Норвегии (3,6%), Румынии (3,2%) и Латвии (2,9%).