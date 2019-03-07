Москва, 7 марта, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Сведения о том, что власти КНР завышали показатели темпов экономического роста Китая, могут содержать долю истины, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 7 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость.

23yy.com Юань

«Обвинения в адрес китайских властей в том, что они манипулируют статистикой для того, чтобы показывать ситуацию в своей экономике более благополучной, чем она есть на самом деле, слышатся ещё с 1990-х годов, — рассказал Колганов. — Возможно, в этом есть доля истины. Сложно сказать, насколько китайская бюрократия склонна использовать строго достоверную статистику, а в какой степени ею манипулировать».

Однако Колганов подчеркнул, что если оценки темпов экономического роста Китая и скорректировать, то в целом эту общую картину экономического роста КНР не меняет.

«Даже если мы эту статистику немного «подрежем», всё равно она показывает, что Китай развивается темпами более высокими, чем среднемировые, — сказал экономист. — Те реально наблюдаемые экономические процессы, которые происходят в КНР, об этом свидетельствуют. Китай — явно быстрорастущая экономика. Насколько быстро — здесь можно спорить, но то, что она растёт быстро, — это факт».

Также Колганов объяснил, что если такая фальсификация имела место, то она была нужна для того, чтобы создать более привлекательный образ китайской экономики для инвесторов и показать, что в КНР есть фантастические возможности для вложения и получения доходов.

Напомним, что, по мнению аналитиков вашингтонского Института Брукингса, рост ВВП Китая в статистических отчётах в последние несколько лет завышался примерно на 2 процентных пункта ежегодно, в результате чего он де-факто оказался на 12% меньше официальных оценок.

«Национальное бюро статистики Китая (НБС) корректирует данные, предоставляемые местными органами власти, для расчёта ВВП на национальном уровне. Корректировки, сделанные НБС, составляют в среднем 5% от ВВП страны с середины 2000-х годов», — цитирует их выводы РБК.