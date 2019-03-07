Калуга, 7 марта, 2019, 16:47 — ИА Регнум. В преддверии Международного женского дня в Управления МВД России по Калужской области состоялась встреча с вдовами и членами семей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

40.мвд.рф На встрече с вдовами и членами семей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, с наступающим праздником гостей поздравил начальник областного Управления МВД России Александр Дедов, который обратился к присутствующим со словами глубокой признательности и искренней благодарности. Александр Дедов пожелал женщинам крепкого здоровья, благополучия и добра, а также заверил, что они всегда могут рассчитывать на всестороннюю поддержку людей в полицейских погонах.

Каждая гостья получила возможность пообщаться с руководителями медико-санитарной части, пенсионного и финансового отделов, обсудить насущные вопросы.

Собравшимся женщинам были вручены подарки к празднику и весенние цветы. Вдовы и члены семей погибших сотрудников поблагодарили полицейских за чуткое отношение, внимание и моральную поддержку.