Сосновый Бор, Ленинградская область, 7 марта, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Энергоблок №2 с реактором ВВЭР-1200 в рамках проекта ЛАЭС-2 на Ленинградской атомной электростанции должен быть физически запущен в начале 2020 года, а в 2021 году — выведен на энергетический рынок. Об этом говорилось 7 марта в ходе рабочего совещания на ЛАЭС, которое провел генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

ЛАЭС Строящийся блок ЛАЭС-2

«Ввод в эксплуатацию второго энергоблока ВВЭР-1200 ЛАЭС-2 в срок входит в топ-задачи госкорпорации Росатом. Необходимо сформировать эффективную команду по проектному управлению ходом сооружения, продумать механизмы мотивации всех участников, применить положительный опыт, полученный на первом блоке. В 2021 году мы должны вывести новый блок на рынок, обеспечив тем самым энергетическую безопасность страны», — сказал гендиректор Росатома, слова которого приводит управление информации ЛАЭС.

Напомним, первый в проекте ЛАЭС-2 энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 был введен в промышленную эксплуатацию в 2018 году. Строительство второго аналогичного блока продолжается. В декабре 2018 года был остановлен энергоблок №1 ЛАЭС устаревшего типа РБМК-1000.

Читайте ранее в этом сюжете: Энергоблок №1 Ленинградской атомной станции окончательно остановлен

По словам Алексея Лихачева, руководители АО «Концерн Росэнергоатом» и Ленинградской АЭС эффективно справились с задачей при пуске энергоблока №1 ВВЭР-1200, который с запасом по мощности заместил в конце 2018 года остановленный блок РБМК-1000. На успешном ленинградском опыте Росатом теперь строит свою политику по сооружению блоков ВВЭР-1200 в России и за рубежом.

«Сегодня у нас амбициозные планы по второму блоку, поэтому мы готовы рассмотреть ваши предложения по проектному управлению сооружением второго энергоблока», — сказал Алексей Лихачев.

В ходе совещания гендиректор ЛАЭС Владимир Перегуда сообщил, что основные строительно-монтажные работы на втором энергоблоке ВВЭР-1200 проекта ЛАЭС-2 подходят к концу.

«Мы начинаем предпусковую наладку <…> Нам предстоит подтвердить готовность энергоблока к физическому пуску и загрузке ядерного топлива. Физпуск запланирован на начало 2020 года», — сказал он.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Сегодня АЭС обеспечивает более 50% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В настоящее время в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 и один энергоблок ВВЭР-1200.