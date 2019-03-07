Калуга, 7 марта, 2019, 16:41 — ИА Регнум. В Калуге накануне Международного женского дня состоялась традиционная встреча руководства области с женщинами региона. От каждого муниципалитета на встречу были приглашены многодетные матери, достойно воспитывающие детей и награжденные почетным знаком Калужской области «Признательность».

Admoblkaluga.ru Встреча с многодетными матерями региона.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, с приветственным словом от имени губернатора к многодетным матерям обратился заместитель главы региона Алексей Никитенко.

По его словам, с 2012 года количество многодетных семей в калужском регионе увеличилось в два раза и в настоящее время насчитывает более 11 тысяч. Правительство области постоянно расширяет меры их поддержки — сегодня существует более 20 видов различных пособий. В 2019 году областная выплата за рождение третьего и последующего ребенка увеличена в два раза, ее размер составил 100 тысяч рублей.

Алексей Никитенко пожелал женщинам здоровья и дальнейших успехов в воспитании подрастающего поколения. Он вручил пятерым многодетным мамам почетные знаки и дипломы «Признательность».

Напомним, всего в Калужской области обладателями почетного знака «Признательность» стали 390 многодетных родителей за особый вклад в реализацию региональной семейной политики, способствующий полноценному физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности.