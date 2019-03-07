Москва, 7 марта, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 7 марта, посетил 1-й оперативный полк полиции ГУМВД по Москве и проехал по манежу полка на гнедой лошади из конного патруля. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба президента России.

Kremlin.ru Владимир Путин на лошади в ходе посещения 1-го оперативного полка московской полиции

Путин приехал в полк по приглашению сотрудниц конной и туристической полиции в преддверии Международного женского дня.

В ходе визита глава государства ознакомился с историей конной полиции и образцами экипировки, а также порядком несения службы и обязанностями конного и туристического патрулей.

В ходе визита российский лидер решил попробовать себя в роли наездника и проехать верхом по манежу полка. Для главы государства вывели гнедого коня по кличе Золотой Лучик. Путин сел в седло и сделал несколько кругов по манежу. В выезде участвовали еще 16 лошадей с наездницами.