Тбилиси, 8 марта, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Грузинские СМИ дружно взялись освещать три темы, вышедшие на первые места в рейтинге общественного внимания — банки, судьи и церковь. Возможно, вышли эти темы в разряд узловых и злободневных не без помощи все тех же грузинских СМИ, а граждане Грузии с удовольствием поинтересовались бы чем-то другим. Почему освещение всех трёх тем происходит по похожим сценариям, и как развиваются «детективные истории», с ними связанные, рассказывает автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Хороший детектив не состряпать без преступления и жертвы, поэтому и интриги, выбранные грузинскими СМИ для поддержания интереса грузинского наблюдателя, эти элементы в себе содержат. В банковской сфере роль жертвы получил Мамука Хазарадзе, учредитель одного из крупнейших коммерческих банков АО «TBC Bank». Против Хазарадзе было возбуждено уголовное дело, переросшее в крупный медиа-сериал, где статус и количество участников только возрастает. Все это происходит на фоне ухудшения ситуации в банковском секторе и все больших сложностей, поразивших грузинское кредитование.

С церковной темой, которая также обзавелась собственным детективом, дело обстоит в чём-то и покруче, чем с банками. Протоиерея Георгия Мамаладзе обвиняют в попытке отравления высокопоставленного духовного лица, хотя защитники Мамаладзе уверяют, что опальный священник стал жертвой внутренних дрязг в грузинской церковной верхушке.

И, наконец, в судебном хозяйстве под яростное обсуждение СМИ попала бывший соратник лидера правящей партии, Бидзины Иванишвили, депутат Эка Беселия. Почему Беселия покинула партию «Грузинская мечта», уведя из нее и своих единомышленников?

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