Москва, 8 марта, 2019, 13:17 — ИА Регнум. После интенсивных переживаний из-за коррупции или угнетения предпринимателей тех, кто критикует нынешние порядки в России, озаботил «невероятно высокий» уровень бедности. Почему это произошло именно сейчас, и какой разумный путь улучшения дохода предлагает власть для заинтересованных граждан, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

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Удивительно совпал момент изменения темы критики российской власти со сменой парадигмы «цветной революции», планируемой недругами России. Если раньше качестве «российского майдана» предполагалось восстание «рассерженных горожан» в исполнении угнетенных бизнесменов и им сочувствующих, то теперь ставка, похоже, делается на левое крыло «революционеров». А значит, и повестка дня требуется лево-традиционная, в которой нагнетание проблемы бедности игнорировать никак нельзя.

Между тем, количество бедных граждан России вполне сопоставимо с аналогичным в других странах, а по сравнению со многими странами, которые считаются «развитыми», процент бедного населения в России еще и меньше. Например, бедняков в США, по данным Всемирного банка, 32%, в то время, как в России их всего лишь 13%. Хотя, возможно, Всемирный банк и слегка ошибся в подсчетах. Так или иначе, проблему бедности необходимо решать, и здесь правительство России нашло путь, который похож на столь ностальгично воспринимаемые многими в России советские методы хозяйствования. Что же такое современный российский социальный найм, и чем он напоминает практику советского послевузовского распределения?

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