Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 7 марта, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Депутат думы ЯНАО Павел Крюков, который в 2017 году был задержан по подозрению во взяточничестве и находился с тех пор под разными мерами пресечения свободы, отчитался о своей депутатской деятельности за 2018 год. Работа в парламенте и встречи с избирателями, согласно отчёту, проходили по интернету, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Павел Крюков, ранее возглавлявший «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», был избран депутатом Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по Ноябрьскому одномандатному избирательному округу № 7 от партии «Единая Россия» в 2015 году. Являлся заместителем председателя комитета по промышленности, природопользованию и экологии, входил в пятёрку самых состоятельных депутатов Ямала — в 2016 году он показал доход в 34,8 млн рублей.

В ноябре 2017 года Павел Крюков был арестован. Ему выдвинуто обвинение по ч. 8 ст. 204 УК РФ («Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего… в особо крупном размере»). Но депутатских полномочий не сложил.

Парламентарий сперва содержался в следственном изоляторе, в июле 2018 года был отпущен под домашний арест, а с сентября 2018 года находится под подпиской о невыезде в городе Ноябрьске. По этой причине он не смог посетить в 2018 году ни одного заседания в Заксобрании ЯНАО, участвовать в выборах губернатора ЯНАО в сентябре 2018 года.

При этом свои депутатские полномочия, как он утверждает, выполнял по интернету. В течение отчетного периода вносил таким образом замечания, предложения, поправки в проекты законов автономного округа.

«В соответствии с утвержденными графиками проведения приемов граждан по личным вопросам в общественной приемной Ноябрьского местного отделения Всероссийской политической партии «Едина Россия» мной было проведено два приёма граждан по личным вопросам, на которых принято 11 граждан. Также в мой адрес в общественной приемной поступило пять письменных обращений.

Помимо личного общения с гражданами, веду работу с избирателями в рамках видео-конференц-связи, также провожу приемы посредством программы «Скайп». Это эффективная форма работы, предоставляющая возможность выслушать личные вопросы и проблемы земляков и решить их оперативно», — отчитался арестованный депутат.

Наиболее актуальными вопросами в обращениях, согласно отчёту Павла Крюкова, остаются проблемы предоставления жилья за пределами ЯНАО, улучшения жилищных условий, предоставления медицинских услуг, трудоустройства, оказания услуг ЖКХ.

Отметим, что итоги работы депутата Павла Крюкова за 2018 год появились в открытом доступе после обращения ямальского общественника Александра Бондарчука к председателю Заксобрания ЯНАО Сергею Ямкину. Гражданин поинтересовался, почему Павел Крюков не слагает с себя полномочия, ведь его нет на заседаниях парламента, и отчёта о его депутатской деятельности на момент обращения не было.