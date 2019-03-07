Хасавюрт, Дагестан, 7 марта, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Ведущий бухгалтер администрации Хасавюртовского района Дагестана стала фигурантом уголовного дела. Её подозревают в служебном подлоге и хищении 180 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 7 марта в пресс-службе СКР по Дагестану.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенница

По версии следствия, подозреваемая в 2017 году решила украсть бюджетные деньги, предназначенные на оплату труда педагогов местной общеобразовательной школы. Используя служебное положение, она внесла заведомо ложные сведения в бухгалтерские документы. Присвоенную сумму злоумышленница перечислила себе и своему родственнику на банковские счёта.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении в Дагестане уголовного дела в отношении главного бухгалтера Республиканского урологического центра. Следствие установило, что она с 2016 по 2018 год начисляла и выплачивала себе необоснованно завышенную зарплату. Таким путём подозреваемая похитила у территориального Фонда обязательного медицинского страхования 2,7 млн рублей.

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