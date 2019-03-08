Москва, 8 марта, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Впечатляющие результаты московских школьников, полученные ими на всероссийских олимпиадах, мэр Москвы Сергей Собянин использовал для того, чтобы еще раз похвалить проект «Московская электронная школа» (МЭШ), якобы повлиявший на хорошие показатели школьников из Москвы. Но так ли оптимистично выглядит МЭШ при ближайшем рассмотрении, и как относиться к серьезным опасностям, которые, возможно, скрывает этот проект, рассказывает автор ИА REGNUM Евгений Цоц.

Иван Шилов ИА REGNUM МЭШ

МЭШ внедрен перед началом 2018/19 учебного года и вряд ли успел оказать какое-либо влияние на олимпиадные успехи московских школьников, и без того традиционно высокие. А вот увеличение времени, которое школьник проводит в общении с гаджетами, вызывает нешуточную тревогу. «Цифровое слабоумие» или «цифровая деменция» — так называется болезнь, всё более поражающее население земного шара, особенно ту его часть, которая неумеренно увлекается компьютерными устройствами как используя их в работе, так и обучаясь и отдыхая с их помощью. Результат такого увлечения выглядит всё более угрожающе, особенно у детей.

Помимо повышенной нервозности и склонности к истерикам, цифровая деменция приводит к снижению уровня коммуникабельности, нарушению сна, рассеянности, снижению концентрации, замкнутости, разбитости, сонливости. Но МЭШ даже не исследовалась до своего внедрения на возможную угрозу развития этого заболевания, а ее адепты продолжают видеть в грядущей повальной электронизации только позитивные стороны, не обращая внимания на всё более угрожающие примеры противоположного свойства или на предупреждения специалистов.

Читайте статью Творцы цифрового будущего строят квазигосударство МЭШ? и другие публикации Евгения Цоца по проблеме МЭШ.