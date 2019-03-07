Калуга, 7 марта, 2019, 15:41 — ИА Регнум. В Париже 6 марта состоялась презентация инвестиционного потенциала Калужской области для представителей французских деловых кругов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, открывая встречу, губернатор Анатолий Артамонов заявил, что все усилия руководства калужского региона направлены на обеспечение стабильных условий для работы бизнеса.

Admoblkaluga.ru В Париже представили инвестиционный потенциал Калужской области

«Мы вкладываем средства в подготовку площадок для размещения проектов, строим инженерную и транспортную инфраструктуру, обеспечиваем всеми ресурсами, включая электроэнергию. Когда компании видят, что регион рискует раньше, чем инвестор, своими вложениями, гораздо охотнее вкладывают собственные средства в развитие проекта», — заявил губернатор.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ во Французской Республике и Княжестве Монако Алексей Мешков охарактеризовал Калужскую область как одну из самых экономически развитых в России. По его словам, регион вносит большой вклад в укрепление российско-французских связей на межрегиональном уровне.

Внешнеторговый оборот Калужской области с Францией за 2018 год вырос на 4,6% и превысил 189 миллионов долларов США. На территории Калужской области реализуются французские проекты известных мировых брендов — «ПСМА Рус» (совместное предприятие автомобильных концернов PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors), заводы по производству автокомпонентов концерна Faurecia Group. В мае 2014 года запустил свои производственные мощности цементный завод «Лафарж». В индустриальном парке «Ворсино» разместила свое предприятие крупнейшая косметическая компания «Л'Ореаль». В сфере логистического и транспортного обслуживания регион сотрудничает с компанией GEFCO (входит в десятку крупнейших логистических компаний Европы). Один из мировых лидеров в области добычи и переработки нефти концерн Total разместил производство автомобильных, смазочных и сопутствующих материалов в индустриальном парке «Ворсино».

Калужская область также сотрудничает с Францией на региональном уровне в сфере фармацевтики. Калужский фармацевтический кластер является действующим участником крупнейшего фармкластера Франции «Евробиомед», что позволяет вести совместные работы по созданию диагностических средств.

В этот же день в посольстве России во Франции с участием калужских творческих коллективов и народных мастеров состоялось праздничное мероприятие, посвященное масленичным российским традициям.