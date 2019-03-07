Санкт-Петербург, 7 марта, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Анастасия Волочкова может сняться в фильме «Брат 3» Стаса Барецкого. Об этом 7 марта сообщил телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на шоумена.

Цитата из к/ф «Брат» реж Алексей Балабанов. 1997. Россия Не брат ты мне....

Барецкий пояснил в интервью журналистам, что единственным условием Волочковой было, чтобы в представленной ей роли она «выглядела красиво». Таким образом, балерина может составить на съёмочной площадке компанию Никите Джигурде и бывшему бойцу ММА Вячеславу Дацику и Кириллу Терёшину.

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Напомним, о намерении Стаса Барецкого снять продолжение фильма из серии «Брат» стало известно 24 февраля 2019 года. В производство картины шоумен хочет вложить 3 млн рублей, заработанные им в процессе творческой деятельности. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Сергей Бодров — старший посоветовал Барецкому отказаться от этой идеи.