Москва, 7 марта, 2019, 15:27 — ИА Регнум. В американских СМИ появились публикации, свидетельствующие о намерениях Вашингтона возобновить ядерные испытания. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

«Появление подобных публикаций, очевидно, нужно рассматривать как подготовку американского общественного мнения к тому, что ядерные испытания — это якобы неизбежная необходимость, и без них национальная безопасность США может оказаться под угрозой», — заявила Захарова.

«В частности, в недавней статье бывших руководящих сотрудников Лос-Аламосской национальной лаборатории в журнале «Вопросы науки и технологии», а также материалах бывшего главы профильного управления Пентагона отмечается, что без натурных ядерных испытаний гарантировать эффективность и надёжность стратегического ядерного потенциала США невозможно», — указала она.

По её мнению, данная логика отвечает взятому Вашингтоном курсу на планомерное воссоздание условий для возобновления ядерных испытаний и развязывание нового витка гонки ядерных вооружений.

«В таком контексте становятся ясными причины, по которым США отказываются от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также приняли решение о повышении готовности Невадского испытательного полигона. Подобные действия оставляют всё меньше уверенности в том, что США будут и в дальнейшем соблюдать действующий с 1992 года мораторий на ядерные испытания», — добавила дипломат.