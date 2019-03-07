«А есть ли кризис?» Законодатели США спросили главу МВД
Вашингтон, 7 марта, 2019, 15:25 — ИА Регнум. В США действительно имеет место кризис безопасности границы, заявила глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен Комитету внутренней безопасности Палаты представителей. Об этом сообщает 7 марта The Washington Examiner.
Законодатели задали Нильсен вопрос, считает ли она, что кризис на южной границе создан президентом страны Дональдом Трампом ради его политических целей. По словам Нильсен, в США действительно имеет место тяжелый гуманитарный кризис и кризис безопасности южной границы, а число нелегальных пересечений границы за последние месяцы значительно возросло, и в течение фискального года число арестов грозит достичь 900 тысяч.
«Не ошибитесь, эта цепь человеческий страданий становится хуже, — считает Нильсен. — Нет никакого сфабрикованного кризиса. Это действительно чрезвычайное положение».
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля Палата представителей США приняла резолюцию, направленную на прекращение чрезвычайного положения в стране. За документ проголосовало 245 парламентариев, против высказались 182 законодателя. Далее резолюция поступит на рассмотрение в Сенат. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что наложит вето в случае ее одобрения обеими палатами Конгресса.