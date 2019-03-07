Вашингтон, 7 марта, 2019, 15:25 — ИА Регнум. В США действительно имеет место кризис безопасности границы, заявила глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен Комитету внутренней безопасности Палаты представителей. Об этом сообщает 7 марта The Washington Examiner.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Законодатели задали Нильсен вопрос, считает ли она, что кризис на южной границе создан президентом страны Дональдом Трампом ради его политических целей. По словам Нильсен, в США действительно имеет место тяжелый гуманитарный кризис и кризис безопасности южной границы, а число нелегальных пересечений границы за последние месяцы значительно возросло, и в течение фискального года число арестов грозит достичь 900 тысяч.

«Не ошибитесь, эта цепь человеческий страданий становится хуже, — считает Нильсен. — Нет никакого сфабрикованного кризиса. Это действительно чрезвычайное положение».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля Палата представителей США приняла резолюцию, направленную на прекращение чрезвычайного положения в стране. За документ проголосовало 245 парламентариев, против высказались 182 законодателя. Далее резолюция поступит на рассмотрение в Сенат. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что наложит вето в случае ее одобрения обеими палатами Конгресса.