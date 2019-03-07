Санкт-Петербург, 7 марта, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Спасатели службы МЧС РФ города Санкт-Петербурга поздравили смелых жительниц северной столицы с наступающим Международным женским днем.

Тюльпаны

Лодка на воздушной подушке со спасателями на борту весь день курсировала по реке между представительницами прекрасной половины человечества, чтобы поздравить каждую женщину, которая им встретилась, лично. За смену мужественные сотрудники МЧС вручили порядка ста традиционных букетов тюльпанов.

Бригада спасателей, в весеннее время совершает маршруты по Неве, чтобы напомнить рыбакам и переходящим реку, что лед становится тонким.