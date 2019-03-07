Красноярск, 7 марта, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Ещё не забылась история о «ребёнке Универсиады», а Студенческие игры успели пополниться ещё одним счастливым событием. Сегодня, 7 марта, сотрудник дирекции Универсиады Станислав Ильин после гонки преследования на стадионе Академии биатлона сделал предложение руки и сердца своей девушке. Информация о предложении появилась на странице официального паблика «Зимняя Универсиада-2019» в соцсети «ВКонтакте».

Скриншот со страницы группы «Зимняя универсиада-2019». Vk.com Предложение руки и сердца на Универсиаде

В пресс-службе дирекции ИА REGNUM сообщили некоторые подробности. Станислав Ильин работает в отделе телевещания, а его девушка — в отделе аккредитации. Они познакомились два года назад, будучи волонтёрами Универсиады. И так как именно Универсиада их связала, молодой человек решил сделать предложение таким образом. Организовать это мероприятие ему помогли коллеги.

Что касается «ребёнка Универсиады», как уже сообщало ИА REGNUM, у болельщицы из Красноярска прямо во время соревнований по кёрлингу начались роды. Женщину по скорой увезли в медучреждение, где она благополучно родила сына. Мальчика назвали Кириллом.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 2 марта стартовала Всемирная зимняя Универсиада-2019. К этому событию город и край усиленно готовились в течение нескольких лет. Студенческие игры завершатся 12 марта. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта.