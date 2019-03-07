Обнинск, Калужская область, 7 марта, 2019, 15:13 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области 7 марта в Доме культуры Физико-энергетического института во время праздничного выступления детского коллектива «Радуга» на сцене произошло короткое замыкание осветительного прибора, которое сопровождалось искрением и небольшим задымлением. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Обнинска, в Доме культуры сработала система оповещения и электросеть была обесточена.

Admobninsk.ru Короткое замыкание осветительного прибора сопровождалось задымлением

Выступающие на сцене дети и зрители в зале не пострадали и были организовано эвакуированы. В Дом культуры прибыл наряд пожарной охраны. По данному факту проводится проверка.

Напомним, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области, в целях обеспечения готовности сил и средств ведомства к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в предпраздничные, праздничные и выходные дни с 7 по 11 марта года органы управления и силы постоянной готовности Главного управления переведены в режим «повышенная готовность».

В настоящее время уточнены вопросы взаимодействия со службами и ведомствами, входящими в территориальную подсистему единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.