Екатеринбург, 7 марта, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Жители Екатеринбурга задолжали крупнейшей энергоснабжающей компании «ЭнергосбыТ Плюс» более 270 млн рублей. Об этом заявили в свердловском филиале фирмы корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

В компании уже направили около 14 тысяч «писем счастья» должникам, где тех просят всё-таки выплатить долг. В противном случае поставщик обещает ограничить подачу горячей воды и изъять деньги через суд. Судебное производство в данном случае будет упрощённым: процесс в таких случаях проходит без присутствия сторон.

Напомним, всего свердловчане задолжали гораздо большие суммы за ЖКХ — это около 26,8 млрд рублей по всей области (на сентябрь 2018 года). Чуть больше половины долгов — за тепло, 51,7%.