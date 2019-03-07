Карачаевск, Карачаево-Черкесия, 7 марта, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Предприятие в Карачаево-Черкесии изготавливало незаконно медицинскую продукцию с содержанием спирта. Факт производства медицинского спирта без фиксации в Единой государственной автоматизированной информационной системе выявили сотрудники управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с представителями межрегионального управления Росалкогольрегулирования, сообщили ИА REGNUM 7 марта в ведомстве.

Пресс-служба Росалкогольрегулирования Незаконные лекарства

Незаконное производство было организовано на территории ОАО «Флора Кавказа» в станице Преградной Урупского района и в городе Карачаевске. В производственных и складских помещениях было обнаружено 44 тысячи флаконов препаратов, произведенных на основе медицинского спирта и 4000 литров спирта.

Вся нелегальная продукция арестована. Проводится административное расследование. Стоит отметить, что среди препаратов с содержанием спирта находились в том числе детские сиропы от кашля и спиртовые настойки календулы, пиона, валерианы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в соседней Кабардино-Балкарии задержали семь грузовых автомобилей, в которых пытались перевезти 180 тонн этилового спирта под видом лекарственных средств. Этанол крепостью 95% был произведен московской компанией ООО «Константа-Фарм М». Семь большегрузов были заполнены под завязку 10-литровыми канистрами.