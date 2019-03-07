Москва, 7 марта, 2019, 15:01 — ИА Регнум. В последнее время напряженность на юго-востоке Украины значительно обострилась, причём это происходит не без намеренного участия украинских властей. Об этом сегодня, 7 марта, в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

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Дипломат отметила, что это происходит, как по заказу, перед прибытием в Киев делегаций зарубежных политиков, которых только за февраль было десять, и три — в марте. Так было в феврале 2019 года, когда в Киеве ожидали визита послов Норвегии и Франции, международные наблюдатели зафиксировали многократное усиление обстрелов в Донбассе — с 30 до 400 случаев.

«Складывается впечатление, что украинское военное командование в пропагандистских целях накануне приезда заграничных гостей просто намеренно провоцирует обострение обстановки», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Она отметила, что всё это делается «на фоне откровенного саботажа» Минских договорённостей, что не может не вызывать опасения.

«В борьбе за сохранение власти киевское руководство продолжает изображать из себя жертву мнимой российской агрессии», — заявила Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. Несмотря на заключенные Минские соглашения, Киев продолжает стягивать войска к линии фронта. При этом официальные лица Украины неоднократно заявляли, что Донбасс будет взят силой.