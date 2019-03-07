США, 7 марта, 2019, 15:08 — ИА Регнум. 6 марта южнокорейская компания по производству керамики Hankook Chinaware открыла филиал в США, сообщает Yonhap News.

Дистрибьюторский магазин Hankook Chinaware расположен в городе Ла-Хабра (округ Ориндж, штат Калифорния).

Как предполагают в компании Hankook Chinaware, благодаря открытию магазина компании удастся завоевать рынок США, а также показать отличное качество корейской керамики не только отечественным, но и зарубежным покупателям.

«Мы открыли магазин в Америке, чтобы представить свою про продукцию на американском рынке, поведать о качестве нашей керамики, а также продемонстрировать свою конкурентоспособность» — сообщили представители компании.