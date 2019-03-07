Вашингтон, 7 марта, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Более активной миграции в США хочет президент этой страны Дональд Трамп. Об этом он заявил 6 марта, сообщает The Washington Examiner.

Иван Шилов ИА REGNUM С распростертыми объятиями

Свое пожелание большей миграции Трамп объясняет тем, что американским компаниям нужно больше рабочих. Трамп, который часто рассматривается как враждебный по отношению к приезжим, объяснил, что его акцент на прекращении незаконной иммиграции не означает, будто он хочет, чтобы люди перестали приезжать в США вообще. Напротив — они могут въезжать, просто на законных основаниях.

«Мы хотим иметь очень сильную границу, но мы и хотим, чтобы к нам приезжало много людей, — сказал Трамп на встрече в Белом доме с участием генеральных директоров и должностных лиц из государственных и местных органов власти. — Многие этого не понимают. Они думают, что мы закрываемся. Мы — не закрываемся. Мы хотим, чтобы люди приезжали, но они должны пройти через процесс [легализации]».

Президент подчеркнул низкий уровень безработицы в США, который, по его словам, в настоящее время составляет около 3,6%. Он сообщил о намерении предоставить въезд в США многим людям, потому что Америке нужны рабочие. Трамп подчеркнул свое позитивное отношение к новым, но законным мигрантам.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима ЧП на южной границе страны. Этот шаг был задуман Трампом как способ получить бюджетные деньги, в которых ему отказал Конгресс, на строительство стены на границе с Мексикой.