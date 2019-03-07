Женева, Швейцария, 7 марта, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее предложение разработать международные стандарты защиты женщин-заключенных вызвало интерес и поддержку у представителей мирового правозащитного сообщества.

Цитата из сериала «Оранжевый — хит сезона» реж Эндрю МакКарти, Фил Абрахам... 2013. США Женская тюрьма

С такой инициативой российский омбудсмен выступила 5 марта на заседании Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека.

«Мое предложение выработать единые международные стандарты защиты прав женщин, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, вызвало интерес и одобрение», — цитирует слова Татьяны Москальковой ТАСС.

По ее словам, после заседания к ней подошли несколько омбудсменов и сказали, что сочли это предложение заслуживающим поддержки.

«Женщина должна иметь иной режим содержания, обязательно надо учитывать положение ее семьи, детей, возможности ее ресоциализации», — подчеркнула Татьяна Москалькова.

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