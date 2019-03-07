Москва, 7 марта, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Все попытки создать на Украине карательный батальон из крымских татар заканчиваются провалом. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек (ЕР) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Валентин Серов. Татарская деревня в Крыму, 1893

В частности, он призвал не воспринимать всерьёз заявления о создании нового военизированного подразделения, которое будет воевать на востоке Украины.

«Политическая и предвыборная лихорадка на Украине захлестнула и крымскотатарский фактор. Все незаконные вооруженные формирования на Украине формируются западными институциями и реализуют политику в их интересах. Антироссийские проекты сулят большие дивиденды: можно не работая обеспечить своё существование. А создание карательных батальонов — входной билет в высшее общество Украины, которое находится под влиянием националистического угара», — отметил Бальбек.

Депутат Госдумы РФ напомнил, что попытки создать на Украине карательный батальон из крымских татар предпринимались и раньше. Однако успехов добиться так и не удалось. Причина в том, что подавляющее большинство татар, как и других жителей Крыма, поддерживают Россию.

«Это батальон из 10 человек, который даже стесняются показывать. Всего 108 человек, которые оставили гражданство РФ и получили вид на жительство. Все остальные 100% получили российское гражданство. Крымские татары живут на своей родине в Крыму, который является неотъемлемой частью Российской Федерации. Насчет тех деятелей, которые заявляют якобы от лица крымскотатарского народа: на всех своих площадках, публичных мероприятиях они больше 10 человек в самой Украине собрать не могут. Так где эти вынужденные переселенцы? Пусть соберут эти 10, 20, 30 тысяч переселенцев и покажут свою поддержку со стороны крымских татар», — сказал Бальбек.