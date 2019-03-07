Киев, 7 марта, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Украинские аграрии с начала 2018—2019 маркетингового года (июль 2018 — июнь 2019) экспортировали 33,3 млн тонн зерновых.

Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

Об этом сегодня, 7 марта, сообщила пресс-служба украинского министерства аграрной политики и продовольствия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, пшеницы отправлено из Украины на экспорт 12,7 млн тонн, ячменя — 3,3 млн тонн, кукурузы — 16,8 млн тонн. Кроме того, подчеркивает министерство, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 178 тыс. тонн пшеничной муки.

В этом году посевная кампания началась ровно на месяц раньше, чем в прошлом году. По состоянию на 5 марта, было посеяно 32 тыс. га. Профильные чиновники заявляют, что ранние полевые работы и раннее восстановление вегетации прогнозируют хорошие перспективы на нынешний аграрный год.

Сегодня же аграрное ведомство сообщило, что средняя заработная плата в сельском хозяйстве Украины по итогам января 2019 года достигла 7360 грн — это на 23,1% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

По итогам прошлого года средняя зарплата штатных сотрудников в сельском хозяйстве Украины составила 7100 грн, что на 24,4% больше по сравнению с 2017 годом.

5 марта об аграрных перспективах Украины высказалась лидер «Батькивщины», кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко. Политик, в частности, заявила, что будущее украинского аграрно-промышленного комплекса за экспортом переработанной, а не сырьевой продукции.

«Мы от экспорта нашего сырья получаем 18 млрд евро. Если мы за три года построим мощную переработку нашего зерна в муку, корма и т.п. и продадим готовую продукцию, получим 180 млрд евро. А это два ВВП страны. Мы стоим на золоте!», — заявила Тимошенко.