Калуга, 7 марта, 2019, 14:52 — ИА Регнум. В Калужской области как региональная составляющая национального проекта «Демография» разработано пять проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт — норма жизни». Об этом 7 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Nikatv.ru Обучение предпенсионеров

Так, цель областного проекта «Старшее поколение» — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. Для этого запланированы мероприятия по улучшению социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, совершенствованию системы охраны их здоровья и социального обслуживания. Кроме этого, в период с 2019 по 2024 годы планируется ежегодно обучать не менее 358 граждан предпенсионного возраста по востребованным в экономике региона навыкам и компетенциям.

Региональным проектом «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» предполагается увеличить уровень занятости женщин области к 2024 году до 64,7%, в течение пяти лет обучить более 1,5 тыс. человек. На реализацию данной задачи в 2020—2021 годах планируется ежегодно направлять 13,4 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

К 2021 году также необходимо достигнуть стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. С этой целью в рамках различных ведомственных проектов в области будут строиться и реконструироваться детские сады. До конца 2019 года в калужском регионе будут сданы в эксплуатацию 7 новых объектов на 1025 мест, в 2019—2021 годах — еще 9 объектов на 1275 новых мест.