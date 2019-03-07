Москва, 7 марта, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Групповая заболеваемость в двух школах Северо-Восточного административного округа Москвы не связана с фактором питания и имела контактно-бытовой путь передачи. Соответствующие предварительные результаты эпидемиологического исследования представило управление Роспотребнадзора по городу Москве на официальном сайте ведомства.

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В соответствии с результатами лабораторных исследований, у заболевших в московских школах детей в очаге определяется РНК норовирусов 2-го генотипа. Кроме того, у сотрудников пищеблоков ГБОУ «Школа №1506» и ГБОУ «Первый московский образовательный комплекс», а также организатора питания ООО «Московский школьник» не был выявлен возбудитель инфекции.

«Можно сделать предварительный вывод о том, что групповая заболеваемость в двух школах Северо-Восточного административного округа не связана с фактором питания и имела контактно-бытовой путь передачи», — говорится в сообщении ведомства.

В столичном Роспотребнадзоре также отметили, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями в СВАО Москвы в январе-феврале 2019 года была в 1,65 раза ниже показателя за аналогичный период 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 100 учащихся школы №1506 не пришли на занятия 28 февраля. На место сразу выехали сотрудники управления Роспотребнадзора по городу Москве.