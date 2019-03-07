Омск, 7 марта, 2019, 14:21 — ИА Регнум. В Омске следователи проверяют информацию об упавших на ребенка качелях. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 7 марта, в областном следственном управлении СКР.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Детские качели

Информация о произошедшем появилась в городском паблике «Инцидент Омск» в соцсети. По предварительным данным, 6 марта на игровой площадке у одного из торговых центров на проспекте Карла Маркса упавшие качели во время катания придавили шестилетнего ребенка. Пострадавшего госпитализировали с тупой травмой головы, но после врачебного осмотра отпустили домой.

В ходе проверки следствие, в том числе, даст правовую оценку действиям лиц, обязанных содержать качели в технически исправном виде и обеспечивать безопасность их эксплуатации.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, трагедией закончилось катание на качелях восьмилетней жительницы Севастополя. В сентябре 2018 года девочка получила смертельную травму в результате падения с качелей во дворе.

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