Красноярск, 7 марта, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Казахстанские хоккеисты разгромили команду Великобритании со счетом 17:1 на Универсиаде-2019, сообщили 7 марта в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана.

Krsk2019.ru Хоккейный матч между командами Казахстана и Великобритании. Зимняя универсиада-2019

Первую шайбу на второй минуте в ворота британцев забросил Владислав Никулин, на третьем минуте — Артур Шетле. Однако через несколько минут нападающий из Великобритании принес команде первый и последний гол за игру. После этого хоккеисты из Казахстана ещё 15 раз поразили ворота соперников.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта хоккеисты из Казахстана одержали победу над сборной Швеции на Универсиаде-2019 со счетом 5:0. Во втором и третьем периодах отличились Владислав Никулин, Никита Клещенко, Артур Шетле и дважды Валерий Гурин.