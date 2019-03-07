Калуга, 7 марта, 2019, 14:11 — ИА Регнум. В канун Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции совместно представителями общественной организации «Дорожный патруль — Калуга» и аппаратом уполномоченного по правам ребенка провели акцию «Цветы для автоледи»: дарили женщинам-водителям тюльпаны и добрые напутствия в дорогу. Об этом 7 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управления ГИБДД УМВД России по Калужской области.

Гибдд.рф Подарок к 8 марта

Женщинам дарили не только цветы, но и памятки с Правилами дорожного движения. Представители аппарата уполномоченного по правам ребенка напомнили женщинам с пассажирами-детьми о важности использования детских кресел.

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Калуги Алексей Москаленко также поздравил калужанок с 8 Марта.

К 8 Марта воспитанники детского сада «Сказка» вместе с педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Жуковскому району изготовили для женщин-водителей поздравительные открытки.