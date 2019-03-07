Москва, 7 марта, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не оставил без внимания оскорбительные высказывания депутата Волгоградской областной думы от «Единой России» Гасана Набиева о низких пенсиях, «тунеядца и алкашах» и посвятил народному избраннику стихи.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

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В своём произведении, опубликованном в Instagram, музыкант жёстко раскритиковал парламентария, вступившись «за алкавшей и тунеядцев, потому, как сам из этих самых родом».

По словам музыканта, «выбранный народом дядя, видимо, уже не помнит жизни» и не видит, что в настоящее время многие люди «питаются отчаянием» и надежды на пенсии «в десять тыщ» у них нет.

Как сообщало ИА REGNUM, оскорбительные высказывания в адрес пенсионеров депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев позволил в ходе заседания Волгоградской областной думы, на котором был рассмотрен федеральный закон о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума.

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Парламентарий заявил, что малоимущие пенсионеры сами виноваты в своём положении и что маленькую пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики». Видео с заседания появилось в сети и вызвало широкий общественный резонанс. Позднее Гасанов извинился за свои слова, в Волгоградском отделении партии «Единая Россия» от этих высказываний открестились, заявив, что «это сугубо личное мнение Гасана Набиева», которое не соотносится с позицией, занимаемой фракцией по этому вопросу».