Сеул, 7 марта, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Крупнейший ритейлер E-Mart начнет поставлять электромобили в магазины Южной Кореи. Об этом, как передает Yonhap News, сообщили 7 марта представители компании.

Renault TWIZY

По их словам, с марта 2019 года в 25 магазинах по всей стране начнут продавать малогабаритные электромобили TWIZY, произведенные отечественной компанией Renault Samsung Motors.

Известно, что сегодня автомобильная компания Renault Samsung Motors представила модель электромобиля TWIZY в магазине ELECTROMART, расположенном в районе Ёндынпхо в городе Сеул.

Известно, что данная модель «зеленого» автомобиля будет продаваться в двух вариациях в 25 магазинах по всей стране. Стоимость электромобиля будет варьироваться от 13,3 млн вон до 14,3 млн вон ($11 800~$12 700) от выбранной модели.

Малогабаритный автомобиль имеет аккумулятор объемом 220 Вт, который можно зарядить до 100% за 3,5%. На одном заряде автомобиль может проехать от 55 до 80 км с максимальной скоростью 80 км/ч.