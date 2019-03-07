Пермь, 7 марта, 2019, 14:15 — ИА Регнум. В Пермском крае обсуждают состав подарка новорождённым в рамках одноимённой акции, которая проводится в рамках Десятилетия детства. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, обсуждения подарка планируется организовать на всей территории региона, чтобы учесть мнение жителей региона.

Соролья Хоакин. Первый ребёнок. 1890

«Это замечательная новость и отличный подарок всем молодым семьям, которые станут родителями! Дарить подарки новорожденному — давняя традиция, основанная на уважении к женщине, подарившей ему жизнь, и пожелание ребенку расти здоровым и счастливым. Уверена, такой сюрприз подарит молодым родителям много положительных эмоции», — считает Уполномоченный по правам ребёнка в Прикамье Светлана Денисова.

Заместитель министра социального развития Пермского края Надежда Подъянова отметила, что подарок — приятный сюрприз для матерей и своего рода мера социальной поддержки. Чиновники уже определились с тем, что будет в подарке для пермских малышей:

«Конечно, это в первую очередь то, что необходимо всем детям на раннем периоде жизни: одеяло, полотенце, детские пеленки, комплект белья и т.д. Обсудили с представителями общественности чем можно дополнить состав подарочной коробки, а также сам механизм выдачи подарков в отделах ЗАГС».

Подарок будет выдаваться с 1 июня 2019 года в органах ЗАГС при получении или предъявлении свидетельства о рождении. Получателями смогут стать пермяки, чьи дети родились после 1 января 2019 года.

На ближайшие три года на проведение акции в бюджете Пермского края предусмотрено 240 миллионов рублей. По прогнозам министерства социального развития края, в Прикамье в 2019 году родится около 27 тысяч детей.