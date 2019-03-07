Москва, 7 марта, 2019, 13:43 — ИА Регнум. В ходе антитеррористических операций США и их союзники продолжают игнорировать вопросы обеспечения защиты мирного населения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Alexas_Fotos Сирия в огне

«В контексте проведения международной коалицией антитеррористических операций на левом берегу Евфрат вызывает серьёзную озабоченность полное игнорирование США и их союзниками вопросов обеспечения защиты мирного населения в нарушение норм международного гуманитарного права. Одно из свидетельств этого — бедственное положение в лагере внутренне перемещённых лиц аль-Холь, расположенный в провинции Хасеке», — заявила Захарова.

По её словам, люди продолжают бежать в перенаселённый лагерь из провинции Дейр-эз-Зор, где коалиция бомбит не только террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и наносит неизбирательные авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры.

«В результате притока внутренне перемещённых лиц население аль-Холя увеличилось с десяти до 47 тыс. человек. При этом прибывающие после нескольких дней пути по пустыне люди размещаются под открытым небом без палаток. Про постельные принадлежности говорить не стоит: нет ни тёплой одежды, никаких предметов первой необходимости. С начала года уже скончались свыше 80 человек, большая часть из которых дети до года», — подчеркнула она.