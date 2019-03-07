Москва, 7 марта, 2019, 13:37 — ИА Регнум. На космодром Байконур доставлена ракета-носитель «Протон-М», которая будет использоваться для запуска российской обсерватории «Спектр-РГ», сообщает 7 марта пресс-служба Государственного космического научно-производственного центра им. М.В.Хруничева.

Mil.ru Hакета-носитель «Протон-М»

Доставленные на космодром блоки ракеты-носителя «Протон-М», головной обтекатель и созданным в РКК «Энергия» разгонный блок ДМ-03 пройдут автономную подготовку в монтажно-испытательном комплексе площадки 92.

Космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» — международный российско-германский проект, предназначенный для создания орбитальной астрофизической обсерватории в целях изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

На космическом аппарате будет установлен телескоп eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и телескоп ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.