Санкт-Петербург, 7 марта, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Петербургские депутаты от «Справедливой России» предлагают снять запрет на массовые мероприятия на Невском проспекте, Исаакиевской и Дворцовой площадях. Об этом ИА REGNUM сообщили во фракции «СР» в Заксобрании Петербурга.

ИА REGNUM «Спас на Крови» и флаг Петербурга

Поправки подготовили депутаты ЗакСа Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров, они уже поданы в городской парламент. Документ об изменениях в закон Санкт-Петербурга «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге» ранее был рассмотрен с подачи Смольного и одобрен в первом чтении. Однако не все предложения городских властей понравились оппозиционным депутатам.

Напомним, сейчас петербуржцы могут собраться без разрешения властей на четырех площадках на окраинах: в Удельном, Полюстровском, Южно-Приморском парках, а также в саду 30-летия Октября. Единственный гайд-парк в центре города — Марсово поле — был упразднен предыдущим губернатором Георгием Полтавченко.

Врио градоначальника Александр Беглов выбрал четыре новые точки в дополнение к имеющимся: парк Екатерингоф на задворках Адмиралтейского района, Парк им. 9 января вдали от метро, Пионерский парк рядом с КАД и площадь Ленина у Финляндского вокзала. Законопроект одновременно запрещает шествия по улицам и проспектам Петербурга с 7:30 до 9:30 и с 17:30 до 20:00. В документе также не предусмотрено создание единого интернет-реестра всех заявок на гайд-парки.

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«Справороссы» предложили девять поправок в проект закона. Среди них разрешение на массовые акции на Дворцовой, Исаакиевской площадях и Невском проспекте, а также учреждение минимум по одному гайд-парку в каждом районе города.

«Возможность проводить собрания с целью публичного выражения позиции по общественно значимым вопросам — одно из важнейших гражданских прав, и петербургские власти просто обязаны это право уважать. Именно поэтому мы предлагаем смягчить региональный закон. Важно, чтобы жители каждого района имели возможность выйти на митинг по локальному вопросу и таким образом публично обратиться к районной администрации. Важно, чтобы петербуржцы смогли привлечь внимание представителей власти, проводя пикеты вблизи госучреждений. Кроме того, мы поддержали идеи уполномоченного по правам человека Александра Шишлова, которые во многом по смыслу совпали с нашими идеями», — заявила депутат Надежда Тихонова.

Депутаты от «СР» предлагают также увеличить количество участников акции без предварительного согласования до 1 тыс. человек, а хотя бы на одной территории — в Центральном или Адмиралтейском районах — до 5 тыс. человек.

Парламентарии считают необходимым законодательно закрепить, что гайд-парки должны в первую очередь предоставляться для митингов и демонстраций, и только в случае, если заявок на проведение оных не поступало, администрация может отдать их под культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Справедливороссы предлагают также ввести интернет-реестр всех заявок, информация о которых поступила в Смольный, упростить требования к обеспеченности площадки специальным оборудованием, уменьшить допустимое расстояние между одиночными пикетами с 50 до 15 метров, разрешить пикеты в 15 метрах от органов госвласти.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов также предлагает вернуть гайд-парк в центр Северной столицы и увеличить разрешенное число участников акций, которые можно проводить без согласования с органами власти.